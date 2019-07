Problemen met waterkwaliteit op Nieuwdonk: Tijdelijk zwemverbod uitgevaardigd, maar daar liggen bezoekers niet wakker van Koen Baten

04 juli 2019

12u05 68 Berlare Bij een routinecontrole en een staalname van het water aan de Nieuwdonk in Overmere is gebleken dat de waterkwaliteit onvoldoende is om er nog in te zwemmen. “Op 1 juli werd er bij een staal een bacterie ontdekt in het water die maag- en darmklachten kan veroorzaken”, zegt burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld). Toch zwommen gisteren tientallen mensen in het water. “Op eigen risico”, luidt het.

Om geen risico te nemen voor de gezondheid van de mensen heeft burgemeester Katja Gabriëls, op advies van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid, een tijdelijk verbod op waterrecreatie uitgevaardigd. “Het gaat hier om bepaalde doelgroepen die iets kwetsbaarder zijn in de maatschappij”, zegt Gabriëls. Kinderen jonger dan 10 jaar, volwassenen ouder dan 60 en personen met een gedaalde weerstand wordt afgeraden in het water te gaan. “Zwemmen is op eigen risico, maar we willen toch de bevolking verwittigen dat ze beter even kunnen wachten om niet het gevaar te lopen ziek te worden”, klinkt het.

Een officieel verbod is er niet op het terrein, maar wel een richtlijn om voorzichtig te zijn. Er zal nu regelmatig een nieuw staal genomen worden om de kwaliteit na te gaan. “We hopen binnen enkele dagen al een beter resultaat te hebben en terug groen licht te geven om te zwemmen”, besluit Gabriëls.

Groene vlag hangt uit

De bezoekers van de Nieuwdonk zelf blijken zich er alvast niet veel van aan te trekken. ‘s Ochtends was er nog geen zwemmer te bespeuren, maar toen de temperatuur steeg in de namiddag, was het strand aardig gevuld. De groene vlag hangt gewoon uit en ook de redders zijn aanwezig. De plaatselijke cafetaria, De Zonnevallei, trok gisteren even veel volk als normaal. De waterratten liggen blijkbaar niet wakker van de mogelijk gevaren en amuseren zich nog steeds in het water. Vandaag werd er al een nieuw staal genomen. De mogelijkheid bestaat dat dit weekend alle problemen al van de baan zijn.

Het is de eerste keer dat de Nieuwdonk te maken krijgt met een slechte waterkwaliteit. Er worden heel vaak stalen genomen, en het water was altijd van goede kwaliteit. Waar de bacterie net vandaan komt, is niet duidelijk. Buiten maag- en darmklachten is er geen enkel ander gevaar voor de gezondheid.

