Prijzen uitgereikt na koppelwedstrijd vissen Koen Baten

09 september 2019

11u32 1 Berlare Ter gelegenheid van de kermis in Berlare werd met de steun van de gemeente een viswedstrijd voor volwassenen georganiseerd. Het ging om een koppelwedstrijd waar per twee deelnemers kon ingeschreven worden.

In totaal waren er 48 koppels of 96 deelnemers aan de viswedstrijd. Een hele namiddag lang werd er gevist op het Donkmeer. De eerste 24 koppels vielen allemaal in de prijzen.

De hoofdtrofee was een mooie geldprijs en een trofee die gewonnen werd door Lorenzo Verberckmoes en Ignace De Coster. Zij haalden 3 kilo en 940 gram vis naar boven tijdens de wedstrijd. Na de wedstrijd werd er nog gezellig nagepraat en een glas gedronken.