Première van openluchtspektakel Titanic schot in de roos: “Kippenvel van begin tot einde” Koen Baten

23 augustus 2019

23u41 0 Berlare Aan het Donkmeer in Berlare is deze avond openluchtmusical Titanic in première gegaan. Nog tot 7 september spelen de acteurs er in een prachtige setting langs het water. Het verhaal ging over de passagiers aan boord in alle klassen en de rollen van de verschillende crewleden aan boord. Het prachtige decor zorgde voor een geweldig spektakel langsheen het water. “We hadden kippenvel van begin tot het einde."

De première van het tweejaarlijkse openluchtspektakel aan het Donkmeer is fantastisch verlopen. Bij zonsondergang scheepten alle passagiers in op de Titanic voor een uitverkochte première. Een spetterend begin zette meteen de toon voor een geweldige voorstelling voor het hele publiek.

De reacties na de voorstelling waren overweldigend. Met een staande ovatie en luid applaus tijdens de slotscène was het duidelijk wat het publiek vond van de voorstelling. “Het begon meteen ijzersterk en je was meteen mee in het verhaal", klinkt het. “Het was leuk om te zien dat het verhaal over de makers van het schip en de kapitein goed in beeld kwam, als ook van de passagiers van alle verschillende klassen. Wij hebben er zeker van genoten.”

Ook het podium was bijzonder spectaculair. Met bewegende delen, stukken van het decor die opengingen en delen die helemaal bovenaan plaatsvonden op het decor was het adembenemend. Er waren ook heel wat effecten. Het ging zelf zo ver dat verschillende spelers en stukken van het decor ook effectief in het decor belanden. “De acteurs hebben een prachtige prestatie neergezet”, aldus een toeschouwer. “Ik kan het iedereen aanraden die nog naar het stuk komt kijken. Wij hebben genoten van het begin tot het einde, zeker met alle effecten die aanwezig waren bij het stuk.

Alle voorstellingen dit jaar zijn volledig uitverkocht. Wat uniek is voor het openluchtspektakel. “Dit hebben we in het verleden op festivaria nog niet veel meegemaakt", zegt Katrien Adriaens. “Het is fantastisch natuurlijk dat alle voorstellingen volledig zijn uitverkocht. Het stuk bezorgde mij zelf ook kippenvel en zal ook iedereen die komt kijken beroeren", klinkt het. Op 28 augustus werd er een extra voorstelling ingelegd, en zelf die is volledig uitverkocht. “Ik denk dat het vooral het verhaal was dat de mensen zo hard aantrok", klinkt het.