Politiezone geeft maanden later bericht vrij over valse vertegenwoordiger die meer dan 20 mensen oplichtte Koen Baten

30 oktober 2019

12u03 1 Berlare De politiezone Berlare/Zele heeft vandaag op hun facebookpagina een bericht vrijgegeven over een oplichter die al sinds augustus in de cel zit. Het parket communiceerde nog niet over de zaak. De man pleegde verschillende feiten over heel Vlaanderen als valse vertegenwoordiger waarbij hij mensen beroofde. Hij sloeg ook meermaals toe in Berlare. De politiezone voerde samen met andere zones heel wat onderzoek en kon de man arresteren.

Nooit eerder werd er gecommuniceerd over de verdachte die zich uitgaf als valse vertegenwoordiger en zo de mensen kon bestelen wanneer ze even afgeleid waren. Een 26-jarige man uit Wachtebeke pleegde maar liefst 30 feiten en bekende er ook 25. Hij sloeg toe in heel Oost- en West-Vlaanderen, en ook een aantal keer in Berlare. Na doorgedreven onderzoek van onder meer Berlare/Zele kon de man geïdentificeerd worden.

Hij gaf zich uit als elektriciteitsleverancier en won het vertrouwen van de slachtoffers. Daarna maakte hij van de gelegenheid gebruik om ze te bestelen. De man kon begin augustus 2019 gearresteerd worden en bekende 25 feiten. Hij werd een week later voorgeleid bij de onderzoeksrechter en zit sindsdien in voorhechtenis voor de feiten.

“De reden dat we nu pas communiceren is omdat het onderzoek nu pas volledig is afgerond", zegt Johan De Bruycker van de politiezone. “Het ging over grenzen heen, waardoor het een tijdje duurde, maar nu kregen we toch groen licht", klinkt het.