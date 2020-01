Politie voert onderzoek na melding exhibitionisme in kasteelpark Berlare Koen Baten

21 januari 2020

17u58 0 Berlare De politie van Berlare voert een onderzoek na een melding van exhibitionisme in het Kasteelpark in Berlare. Een vrouw diende afgelopen weekend klacht in bij het politiekantoor. Voorlopig is het de enige melding die bij de politie is binnen gekomen.

De feiten dateren van afgelopen weekend, maar raakten nu pas bekend. Een vrouw was aanwezig in het park toen ze werd aangesproken door een man. Plots zou hij zijn geslachtsdelen laten zien hebben waarop de vrouw kon gaan lopen. “Ze kon een goede persoonsbeschrijving geven van de man en welke kleren hij aan had", bevestigt de politie. Zij zijn met een onderzoek gestart, maar voorlopig is het de enige klacht die ingediend werd bij de politie. De man zelf werd nog niet gevonden.