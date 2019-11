Politie start onderzoek naar vandalen die toiletten vernielen aan Boerenkrijgpark Koen Baten

11 november 2019

12u35 9 Berlare De politiezone Berlare/Zele is een onderzoek gestart naar vandalisme in de openbare toiletten aan het Boerenkrijgpark in Overmere. Gisteren werd daar een wasbak vernield en werd er brand gesticht in de toiletten. “Dit soort vandalisme mag echt niet gebeuren, de politie is bezig met een onderzoek naar mogelijke daders", zegt burgemeester Katja Gabriëls.

Het vandalisme aan de toiletten gebeurde afgelopen weekend. Er werd brand gesticht en een wasbak werd er afgebroken. De toiletten zijn openbaar en dus zomaar toegankelijk. Wie er achter het vandalisme zit is op dit moment nog niet duidelijk. “Dit kan absoluut niet. Dit kon ook veel erger afgelopen zijn en ik betreur dat dit gebeurde", aldus Gabriëls.

Het hele Boerenkrijgpark werd afgelopen jaar al vernieuwd en geopend. Ook het gebouw zou een grondige renovatie krijgen in de toekomst waarbij ook de toiletten onder handen genomen worden. Maar het is natuurlijk jammer dat dit intussen gebeurde. “We hebben afgelopen zomer ook al extra gecontroleerd in en rond het park, we zullen dit nu opnieuw doen", laat de burgemeester weten. In de toekomst denkt de gemeente ook na over mobiele camera’s. “De toiletten afsluiten willen we niet doen, want daar straffen we ook de onschuldige mensen mee", besluit Gabriëls.