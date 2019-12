Politie maakt PV op voor geslachte schapen in camionette Koen Baten

09 december 2019

11u48 5 Berlare De politie van Berlare/Zele heeft een proces verbaal opgemaakt voor sluikslachting. Afgelopen week troffen ze in een laadbak van een camionette drie kadavers aan.

De kadavers van de schapen waren net geslacht bij een lokale slachter, dat beweerde de bestuurder althans. Hij had ze daar aangekocht en was net op weg naar huis. De dieren werden in beslag genomen door de politie en er werd een proces verbaal opgemaakt voor sluikslachting met commercieel oogpunt, wat strafbaar is.