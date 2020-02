Politie kreeg al verschillende tips over exhibitionist Koen Baten

De politie van Berlare/Zele kreeg al verschillende tips binnen over de exhibitionist die in Berlare twee slachtoffers maakte op korte tijd. Het onderzoek wordt volop verder gezet.

De exhibitionist zelf werd nog niet gepakt, maar er kwamen al verschillende tips binnen die de politie verder kunnen helpen in het onderzoek. De feiten gebeurden op de Dendermondsesteenweg en op de Heikantstraat. Een man in een witte bestelwagen vraagt er in gebrekkig Nederlands de weg, en toont daarbij zijn geslachtsdeel. Het is niet duidelijk of er nog slachtoffers zijn door de man.