Politie flitst fastfoodkoerier twee keer op zelfde locatie Koen Baten

10 september 2019

16u08 9 Berlare De politiezone Berlare/Zele heeft op de Kouter in Zele een koerier van fastfood tot tweemaal toe betrapt aan een te hoge snelheid. Eerst werd hij geflitst aan een snelheid van 77 kilometer per uur, daarna reed hij 70 kilometer per uur waar slechts 50 is toegelaten.

De politie kon ook op het hele grondgebied van hun zone nog tal van andere overtredingen vaststellen. Op de Kerkstraat in Overmere, aan het stuk van 70 kilometer per uur werden 45 voertuigen geflitst. De hoogste gemeten snelheid was 92 kilometer per uur.

Ook in de Gaver in Berlare werden 4 bestuurders geflitst, met als hoogste snelheid 67 kilometer per uur.

In Zele blijft de Lokerenbaan voor problemen zorgen. Daar werden 35 overtreders betrapt, de hoogste snelheid was daar 82 kilometer per uur in de bebouwde kom. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken en hij mag zich later verantwoorden voor de politierechtbank.

In de Aloïs De Beulelaan werd ook een bestuurder betrapt met een zeer hoge snelheid. Hij reed maar liefst 89 kilometer per uur.

Tot slot werden er ook in de Driesstraat meer dan 9 auto’s geflitst. De hoogste snelheid was daar 74 kilometer per uur. Tijdens een vorige sessie in die straat werd een bestuurder maar liefst drie keer geflitst aan hoge snelheid. De bestuurder stond al meermaals genoemd in het boekje van de politie voor onaangepast rijgedrag. Zijn dossier is dus nu nog wat dikker.