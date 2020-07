Politie doekt illegale raveparty op: 24 feestvierders beboet Koen Baten

23 juli 2020

09u49 0 Berlare De politie van Berlare en Zele heeft afgelopen weekend een illegale raveparty stilgelegd in de Bergstraat in Berlare na een oproep voor lawaaioverlast. Het is niet de eerste keer dat op die locatie, aan de rand van een bos, een illegaal feestje werd georganiseerd.

De feiten dateren al van afgelopen weekend maar raakten nu pas bekend. In de Bergstraat waren er 24 personen aanwezig. Aangezien er nog steeds bubbels gelden van maximaal 15 personen, was er geen vergunning voor de raveparty. “We hebben het feest meteen stilgelegd en alle 24 aanwezigen hebben een proces-verbaal gekregen", aldus de politie.

“Aangezien het niet de eerste keer is dat we op die locatie een feest hebben moeten stilleggen, voerden we vaker patrouilles uit in de buurt. Die zullen we nu weer opschroeven”, klinkt het.