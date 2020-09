Politie betrapt 73 snelheidsovertreders tijdens controle Koen Baten

13 september 2020

11u07 0 Berlare De lokale politiezone Berlare/Zele heeft afgelopen weekend een snelheidscontrole gehouden op drie verschillende locaties. Hierbij werden in totaal 73 snelheidsduivels geflitst van de 1.232 voertuigen die er gecontroleerd werden.

De eerste controle vond plaats op de N47 in Zele, daar is 90 kilometer per uur toegelaten. Er werden 24 bestuurders geflitst en de hoogst gemeten snelheid was 121 kilometer per uur. Ook in de Molenstraat in Berlare werd er gecontroleerd. Daar werden 32 bestuurders geflitst, de hoogst gemeten snelheid was er 78 in een zone 50.

Tot slot werd er ook nog gecontroleerd op de Blauwhofdreef in Berlare. Daar werden 17 bestuurders geflitst en lag de hoogst gemeten snelheid op 109 kilometer per uur in plaats van 70.

De politie kon ook nog drie onmiddellijke inningen uitschrijven voor het niet dragen van de gordel.