Politie Berlare/Zele op zoek naar motorrijder die met hoge snelheid wegvluchtte van patrouille Koen Baten

03 juni 2019

De politiezone Berlare/Zele is op zoek naar een motorrijder die maandagmiddag wegvluchtte en kon ontkomen van een patrouille ter hoogte van de verkeerslichten in Schoonaarde. Om 15 uur merkten agenten de bestuurder op die met hoge snelheid in de Molenstraat in Overmere reed. "Toen de patrouille hem tegenkwam, reed hij zeker met 100 kilometer per uur", zegt Johan De Bruycker van de politiezone.

De patrouillewagen reed de motorrijder achterna en kon aansluiten in Uitbergen waar ze hun zwaailichten aanzetten. Daarna ging de motorrijder plots op de vlucht. De patrouille kon hem nog bijhouden tot in Wichelen, maar op de rechte weg richting Schoonaarde voerde de motorrijder zijn snelheid nog meer op, waardoor ze hem uit het oog verloren. “Zijn snelheid lag daar vermoedelijk rond de 150 kilometer per uur, waardoor het te gevaarlijk werd om hem nog verder te achtervolgen”, klinkt het.

De nummerplaat op het voertuig hing te horizontaal waardoor de politie deze niet volledig kon lezen. Het was een recente nummerplaat beginnend met een ‘M’. De motorfiets is een Suzuki GSXR, mogelijk van bouwjaar 92 in een blauwe en witte kleur. De bestuurder was een man met een textiele motorvest in het zwart-bordeaux. De politie vermoedt dat hij afkomstig is uit de regio en wil de man graag eens spreken. Wie meer gezien heeft, of weet wie de man is, kan contact opnemen met de politiezone op hun Facebookpagina of via 052 45 98 45.