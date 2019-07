Podium openluchtmusical Titanic is technisch huzarenstukje: “Moeilijkste en grootste podium ooit.” Koen Baten

09 juli 2019

15u08 0 Berlare Het podium en het decor voor de openluchtmusical Titanic krijgt stilaan vorm. Op 23 augustus gaat de première door aan de festivalhal in Berlare, maar sinds enkele maanden wordt er al hard gewerkt om het podium en het decor af te werken. “Met een decor van 80 meter breed en een hoogte van 15 meter die ook benut wordt is het het grootste podium dat hier ooit gemaakt werd", zegt ontwerper Marnik Baert.

De opbouw van de openluchtmusical loopt stilaan naar de laatste fase toe. Binnen enkele weken is het hele decor klaar. In april zijn de voorbereidingen al gestart. Bij de opbouw van het decor langsheen het water werd aan alles gedacht. Het hele schip zal getoond worden tijdens de voorstellingen aan het water. “We maken hier ook gebruik van bewegende podiumdelen en uitschuivende stukken", klinkt het. “In het midden zal je ook heel het schip te zien krijgen als het al gezonken is. Het beloofd zeer indrukwekkend te worden", klinkt het.

Marnik Baert tekende de plannen voor het decor al vorig jaar. Bij de opbouw krijgt hij de hulp van Andy Couwberghs. In het decor zal ook de originele blueprint van de Titanic verwerkt worden. Deze komt over de hele breedte van het decor. “We vertellen in het decor een beetje de geschiedenis van de Titanic, en dat was heel belangrijk dat dit voor ons juist was. Wie denkt de boot gewoon te zien is fout, maar ik kan garanderen dat het veel meer dan dat zal worden", klinkt het.

Het is niet de eerste keer dat Marnik Baert het decor maakt in Berlare. Hij begon met Annie meer dan 10 jaar geleden, deed ook nog Kiss Me Kate en My Fair Lady, maar al die decors konden volgens hem niet tippen aan dat van de Titanic. “Het is met zijn 15 meter, die allemaal benut wordt, het hoogste decor", zegt Marnik. “Daarnaast is het ook het moeilijkste dat ooit gerealiseerd werd hier. Technisch moeten er heel wat dingen in orde zijn en mag er niets fout gaan. Er zijn ook heel wat scènes die elkaar opvolgen in sneltempo waardoor het extra moeilijk wordt", klinkt het.

De decorbouwer wil zeker nog niet alles prijsgeven. “Wat nu te zien is, is nog maar een tipje van de sluier. Er moet onder meer nog een brug komen, en nog tal van verrassingen die ik op dit moment nog niet wil prijs geven, dat is voor wanneer de toeschouwers naar het spektakel komen kijken", klinkt het. Wat hij wel al wil bekend maken is dat ook een deel van het stuk zal doorgaan in het water van het Donkmeer.

De opbouw van het decor zal nog zeker enkele weken duren. “Wij vermoeden dat we een week voor de première zullen klaar zijn met alle details. Tot dan wordt het nog even verder werken, maar ik ben er zeker van dat we een fantastisch spektakel tegemoet gaan.