Pieter (39) is dol op fietsen en heeft vandaag verzameling van meer dan 60 tweewielers van heeft voor Tweede Wereldoorlog: “Gelukkig is mijn vrouw zeer tolerant” Koen Baten

15 april 2020

11u39 0 Berlare Pieter Janssens (39) is dol op fietsen, en dat bedoelen we niet alleen fysiek. De dertiger uit Overmere beschikt over een verzameling van ongeveer 60 fietsen. Ze dateren allemaal van voor de Tweede Wereldoorlog. Ook het onderhoud aan de fietsen doet hij grotendeels zelf. “Op mijn veertiende herstelde ik zelf mijn eerste fiets”, vertelt Pieter.

De fascinatie voor fietsen kwam er als kind. Zijn vader deed mee aan oldtimerritten en nam op een dag de broer van Pieter mee naar een oldtimerrit in Kalken. Ikzelf was dus genoodzaakt om een oude fiets te nemen. De fiets van mijn grootvader zijn plechtige communie uit 1933. “Ik herstelde dat jaar ook die fiets en raakte er helemaal door gebeten”, klinkt het.

Sinds dan was alles wat met fietsen te maken heeft een hobby voor hem, één die uitgroeide tot een verzameling van 60 fietsen. “Deze dateren bijna allemaal van voor de Tweede Wereldoorlog. De oudste fiets die ik nu in mijn bezit heb is een hoge bi (fiets met groot voorwiel en heel klein wiel achteraan, red.) van het jaar 1870”, vertelt Pieter. De dertiger specialiseert zich ook in één type fiets. “Ik heb er heel wat van het merk Sarolea. Deze fietsen komen uit Herstal en zo heb ik er een 20-tal in mijn bezit. Dit zijn bijzonder unieke fietsen die ik niet snel zal weg doen.”

Zo origineel mogelijk houden

De fietsen bewaart hij op zolder en in een speciale stal die hij speciaal voor zijn hobby bouwde. De hobby van Pieter gaat zelfs zo ver dat hij zijn boodschappen doet met een oude fiets. “Hiervoor gebruik ik een fiets van de postbode van vroeger. Het is indrukwekkend om te zien hoe fietsen veranderd zijn in de loop der jaren. Vroeger was een fietslicht gewoon een kaars, tegenwoordig is dit allemaal elektrisch”, aldus Pieter.

Een waarde voor zijn collectie is bijzonder moeilijk om te bepalen. “Veel hangt af van de staat waarin de fietsen verkeren en hoe origineel ze zijn”, vertelt hij. “Ik herstel zelf de fietsen en wil ze zo origineel mogelijk bewaren. Dat is voor mij heel belangrijk en het leukste om te doen.”

Tolerant

Niet alleen Pieter is intussen zot van fietsen en alles wat er bij komt kijken. “Ook mijn dochters hebben de microbe sterk te pakken. Ik zal ze alleen nooit verplichten om hetzelfde te doen als mij, ik laat ze volledig vrij, maar de interesse groeit wel.” Ook de vrouw van Pieter is zeer tolerant tegenover voor zijn hobby. “Dat is toch ook wel belangrijk, want het is niet evident om hier bij ons thuis zomaar 60 fietsen te plaatsen”, lacht hij.

Nu Pieter thuis zit door de coronacrisis heeft hij al zijn fietsen nog eens van stal gehaald en is hij bezig met de opkuis. “Het kan zijn dat er enkele fietsen weg gaan naar andere verzamelaars, maar het grote deel zal ik toch gewoon bijhouden hoor. Ik wil mijn hobby nog vele jaren kunnen verder zetten en genieten van alles wat met fietsen te maken heeft”, besluit hij.