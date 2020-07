Picknick in het park verloopt anders dan normaal, maar lokt toch massa volk Koen Baten

12 juli 2020

10u05 0 Berlare Naar aanleiding van de Vlaamse feestdag werd er in het Kasteelpark in Berlare traditiegetrouw terug een picknick gehouden. Het evenement lokt elk jaar heel wat volk om in het gezellige park te genieten van een picknick, al verliep die dit jaar wel even anders door de coronamaatregelen.

In tegenstelling tot vorig jaar waren er geen eetkraampjes dit jaar, waardoor er geen verleiding was om rond te lopen. Er was ook een in- en uitgang voorzien zodat er niet te veel gekruist werd en de aanwezigen veilig konden genieten.

De inwoners van Berlare lieten zich hierdoor niet tegenhouden en genoten massaal van de picknick in hun eigen bubbel. Er was heel wat volk aanwezig om te genieten van de gezellige picknick in het park.