Picknick in het kasteelpark voor Vlaanderen Feest

02 juli 2019

De cultuurraad van Berlare organiseert op zaterdag een grote picknick in het kasteelpark op het Dorp in Berlare, ter gelegenheid van Vlaanderen Feest. Het is al de tiende keer dat die picknick plaatsvindt. Iedereen is vrij om zijn eigen picknickmand mee te brengen. Voor wie dat niet doet, zijn er ook verschillende eet- en drankkraampjes van verenigingen in het park om te genieten van een gezellige namiddag.

Naast de picknick is er ook een springkasteel en kindergrime aanwezig. De Dixieland Streetband zorgt voor een streepje muziek in het park. De picknick begint om 16 uur en eindigt om 22.30 uur. De toegang is gratis.