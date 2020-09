Exclusief voor abonnees Philippe en Katrien met handen in het haar nu Spanje opnieuw code rood wordt: “Al 72 procent van onze omzet verloren” Koen Baten

03 september 2020

13u12 3 Berlare Philippe Van Den Branden en zijn vrouw Katrien Corbeels baten in het Spaanse Andalusië hun B&B Casa Pura Vista uit. Voor de tweede keer dit jaar krijgen zij opnieuw slecht nieuws vanuit België en moeten zij hun zaak sluiten. Spanje wordt vanaf morgen immers code rood en toeristen die geboekt hadden zeggen nu massaal af. “Dit is de tweede financiële ramp in een jaar tijd", vertelt Philippe.

Het koppel zit met de handen in het haar na de beslissing van België om opnieuw code rood uit te roepen over heel Spanje. Dit wil zeggen dat het verboden is om naar daar te reizen en als je er toch zou zijn je hoe dan ook veertien dagen in quarantaine moet. “Als B&B zijn wij genoodzaakt om te sluiten, omdat onze gasten 100 procent Belgen zijn", klinkt het. “Het is opnieuw een financiële ramp nadat we in het voorjaar al vier maanden moesten sluiten komen hier nu waarschijnlijk nog eens drie verliesmaanden bij.”

