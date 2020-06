Personeel woonzorgcentrum houden eigen mini foute party op afdeling Koen Baten

26 juni 2020

20u30 2 Overmere Op de tweede verdieping van het WZC Ter Meere in Overmere kregen de bewoners vandaag een speciale verzorging door het personeel. Ze waren allemaal verkleed in foute kledij naar aanleiding van de foute party van Q-music. “We wilden na al die tijd eens iets ludiek doen", vertelt Kristof Jacobs.

“Iedereen kwam verkleed naar het werk om op die manier zijn dagtaak uit te voeren en de bewoners te verzorgen", zegt Kristof. De bewoners reageerden erg enthousiast en genoten van de leuke dag en brachten er zelf ook nog de sfeer in. “We waren vandaag een ‘fout team' naar aanleiding van de foute party in quarantaine van Q-music en het was erg leuk om te doen", klinkt het. “Als hoofdverpleegkundige ben ik bijzonder trots op mijn team de laatste maanden. De bewoners komen altijd op de eerste plaats en dat is geweldig", besluit Kristof.