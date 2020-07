Parken in Berlare vier maanden lang decor voor verschillende yogasessies Koen Baten

13 juli 2020

15u16 1 Berlare Het Boerenkrijgpark in Overmere en het Kasteelpark in Berlare vormen van 19 juli een nieuw decor voor yogawandelingen. Op 19 juli wordt er een gratis oefenles aangeboden voor iedereen die geïnteresseerd is.

Om de yogalessen te laten doorgaan, kan de gemeente rekenen op Yogastudio Najoni uit Berlare en studio Yogadreams uit Serskamp. De aftrap wordt gegeven op 19 juli met een gratis les in zowel het Boerenkrijgpark in Overmere als in het Kasteelpark in Berlare. “Yoga is een zeer mooie en ontspannende ervaring, goed voor je lichaam en geest", klinkt het.

Wie interesse heeft om de lessen te volgen, moet een matje of een deken meebrengen. Ook een fles water is aangeraden. De les gaat van start om 11 uur, inschrijven is niet verplicht. Meer info kan je vinden op www.berlare.be/yogainhetpark.