Palinghandelaar uit Berlare zit met overschot van 2.500 kilo na afgelasten palingfestival Koen Baten

03 juni 2020

14u34 0 Berlare Palinghandelaar Borremans uit Berlare zit met een overschot van 2.500 kilo aan paling in het Donkmeer. De reden is de afgelasting van het palingfestival in Mariekerke. Elk jaar levert de handelaar er 10.000 kilo paling. “Gelukkig hebben we de overige bestelling nog tijdelijk kunnen stilleggen”, zegt Hans Borremans.

Dat het palingfestival afgelopen weekend niet doorging is natuurlijk een streep door de rekening van de handelaar, maar gelukkig zag hij dit scenario aankomen en kon hij voorkomen dat nog niet alle palingen voor het festival bestelt waren. Normaal gezien levert Borremans tussen 8.000 en 10.000 kilo paling. “Dat is ook onmogelijk om alles in één keer te bestellen”, vertelt Hans. “Er zat nu al 2.500 kilo paling in het Donkmeer in Berlare, de rest hebben we gelukkig kunnen annuleren zodat we niet met een gigantisch overschot zitten”, klinkt het. “Natuurlijk is het jammer, maar we kunnen er weinig aan veranderen.”

De overschot aan paling hoeft op zich geen probleem te zijn volgens de handelaar. Zij hopen om hun overschot te verkopen aan restaurants en viswinkels. “Ook in die sector is het natuurlijk nog steeds een bijzondere moeilijke periode, maar er is beterschap op komst”, klinkt het. “Volgende week mag misschien alles terug open, en onze paling uit het Donkmeer is bijzonder gegeerd, dus we hopen dat we op deze manier wat kunnen compenseren en de 2.500 kilo alsnog kwijtraken”, besluit Borremans.