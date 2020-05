Pak snelheidsduivels gepakt bij controles: Meerdere bestuurders rijden meer dan 100 kilometer per uur Koen Baten

11 mei 2020

15u06 2 Berlare De politiezone Berlare/Zele heeft afgelopen week een controle gehouden op snelheid op verschillende kritieke punten. Door corona was er een pak minder verkeer op de baan en dit leidde op heel wat plaatsen tot hogere snelheden waardoor de politie orde op zake wilde stellen.

De eerste controle gebeurde op de Europalaan in Zele, daar werden 14 overtredingen vastgesteld met een uitschieter van 120 kilometer per uur. Ook op de Lokerenbaan in Zele werd er geflitst. Daar waren 20 bestuurders in overtreding. De hoogst gemeten snelheid lag er op 83 kilometer per uur terwijl slechts 50 is toegelaten.

Ook op Kamershoek in Berlare werden een pak overtredingen vastgesteld. Daar reden 53 bestuurders te snel, wat overeenkomt met 1 op de 5. Ook hier lag de hoogste gemeten snelheid rond de 80 kilometer per uur in een zone 50.

De politie stelde de camera ook op in de Blauwhofdreef in Berlare. Daar werden 44 voertuigen geflitst. Een bestuurder reed er bijna dubbel zo snel als toegelaten aan 133 kilometer per uur.

Tot slot werd de laatste controle uitgevoerd op de Kerkstraat in Overmere. Daar reed een op de vier te snel en waren 54 voertuigen in overtreding. Twee bestuurders die aan 126 kilometer per uur en aan 112 kilometer per uur geflitst werden zijn hun rijbewijs kwijt.

