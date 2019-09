Oud gemeentehuis Overmere krijgt nieuwe stookinstallatie Koen Baten

19 september 2019

12u10 3 Berlare Het oude gemeentehuis in Overmere, dat onderdak geeft aan tal van verenigingen, krijgt binnenkort een nieuwe stookinstallatie op gas. Dat heeft de gemeenteraad woensdagavond goedgekeurd.

De verwarming in het gebouw is al een hele tijd toe aan vernieuwing. De gemeente heeft nu een procedure opgestart om te zorgen voor een goede verwarming, die aan de huidige normen voldoet.

Het gemeentehuis wordt later nog volledig vernieuwd, maar het bestuur wil de stookinstallatie nu al installeren zodat de verenigingen die gebruik maken van het gebouw deze winter niet in de kou komen te staan. “De installatie wordt ook meegenomen in de latere vernieuwing van het volledige gebouw”, zegt schepen Steven Vandersnickt (Open Vld).

De kosten voor de stookinstallatie worden geraamd op ongeveer 30.000 euro, exclusief BTW. Wanneer de werken starten, is nog niet bekend.