Exclusief voor abonnees Orphée Depuydt: «Verhuis naar Berlare gaf doorslag voor transfer»

Xavier Rondas

07 januari 2020

19u20 0

Hoe kan dat? Orphée Depuydt liep op het PK indoor de 400m in een wedstrijdtruitje van AVLO. Was de topsprinster dan niet bij het West-Vlaamse Houtland AC aangesloten? Even wat verduidelijking brengen: Depuydt verhuisde onlangs samen met haar vriend en ex-polsstokspinger Matisse Van Damme naar Berlare en ruilde in één beweging ook haar oude wedstrijdtruitje in voor dat van de Lokerse atletiekvereniging.

