Organisatie Waterfeesten klaar voor fantastische vierdaagse Koen Baten

26 juli 2019

15u37 1 Berlare Het team achter de waterfeesten in Berlare zit in de laatste rechte lijn naar een geweldige vier dagen. De organisatie behoudt het grootste deel van de gekende succesformule, maar komt ook met enkele nieuwigheden. Op het terrein zal er ook een podium voorzien worden voor de jongeren waar ze zich volledig kunnen uitleven.

Dit jaar wil de organisatie van de waterfeesten zich ook sterk inzetten op lokale producten. Dit doen ze onder meer met Bar Locale, een initiatief van restaurant Pur Boeuf, De Smaakboetiek, Slagerij Duinkerk, Loja Party, Vishandel De Grauwe en de Zuivelarij die de handen in elkaar slaan. Onder meer het streekproduct van Berlare, de Berloumi kaas, zal er verwerkt worden. “De bar staat in het teken chillen met je vrienden”, klinkt het.

Daarnaast richten ze er ook een oesterbar, ginbar, en wijnbar in en zal er een muziekpodium aanwezig zijn. Op het podium zal onder meer Buscemi staan, die ooit al op Tomorrowland draaide. Bar locale bevindt zich tussen het Nelepad en het restaurant.

Het startschot wordt gegeven op 1 augustus tijdens de Donkse Donderdagen. Op vrijdag is er dan traditioneel terug de viswedstrijd voor jongeren. Die avond is er ook een openluchtcinema aan het Donkmeer. Ook op zaterdag is er een aloude traditie met de trio-triatlon en de kwarttriatlon. De triatlon kan opnieuw rekenen op heel wat deelnemers. ‘s Avonds is er ‘Ter Land Ter Donk en in het Meer’ waarbij ze met een fiets een parcours moeten afrijden om zo snel mogelijk de bel te luiden.

Op zondag is er dan de hoogdag met tal van optredens waaronder Sergio, Jelle Cleymans enzovoort. De waterfeesten worden opnieuw traditioneel afgesloten met een spetterend vuurwerk op het water.