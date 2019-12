Oppositiepartijen vinden meerjarenplanning te vaag Koen Baten

19 december 2019

12u33 1 Berlare De oppositiepartijen vinden de meerjarenplanning van Berlare te vaag. Dat weerklonk woensdag in een algemene tendens tijdens de gemeenteraad in Berlare. Het bestuur wil de komende legislatuur 25 miljoen euro investeren. “De plannen zijn er, maar wat er concreet gaat gebeuren, weten we niet”, zegt Steven Baeyens van CD&V.

De meerjarenplanning werd woensdag goedgekeurd tijdens de gemeenteraad, maar de oppositie had toch enkele bedenkingen. “Jullie spreken over een ambitieus plan, terwijl ik dit eerder een vaag plan noem, zonder concrete details”, aldus Steven Baeyens (CD&V). Ook Wim Arbijn trad hem hier in bij. “De weg naar de hel is ook geplaveid met goede bedoelingen, maar het is niet duidelijk wat deze zijn op dit moment.”

Ook de verhoging van de opcentiemen werd niet met gejuich onthaald. Voor sp.a mist het plan ook heel wat zaken. “Hebben we wel voldoende rekening gehouden met de zwakkeren en minder mobiele inwoners? Ik mis wel wat dingen die duiding geven”, aldus Cindy Roelandt.