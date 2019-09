Oppositiepartij GemeenteBelangen Groot Berlare wil luisteren naar bewoners Koen Baten

12 september 2019

12u06 1 Berlare Oppositiepartij GemeenteBelangen Groot Berlare wil blijven inzetten op inspraak met de bewoners van Berlare. De partij heeft daarom een flyer rondgedeeld in alle brievenbussen in Groot Berlare met een oproep aan de inwoners om samen mee plannen te maken voor het Berlare van morgen.

“Luisteren naar de inwoners was een van onze programmapunten en dat willen we dan ook nakomen", zegt ondervoorzitter Geert De Both. “Als onafhankelijke partij trekken wij de kaart van de inwoners. Naast onze volksvergaderingen die we houden, willen we nu een volgende stap nemen en samen met onze inwoners plannen en projecten uittekenen voor de toekomst in onze gemeente.” Geïnteresseerden kunnen zich melden telefonisch bij Geert De Both (0478 42 86 10) of via e-mail gbgrootberlare@gmail.com.