Oppositiepartij CD&V vindt verhoging van onroerende voorheffing kiezersbedrog Koen Baten

25 augustus 2020

10u58 0 Berlare Oppositiepartij CD&V vindt het verhogen van de opcentiemen op de onroerende voorheffing in Berlare kiezersbedrog. De beslissing werd door de meerderheid al genomen eind december 2019, en nu kwam de eerste brief met de nieuwe tarieven binnen bij de bewoners, wat volgens de oppositie op onbegrip stuit. “We hebben een kleine verhoging gedaan om meer investeringen te kunnen doen in de gemeente”, reageert burgemeester Katja Gabriëls (Open VLD).

De partij haalde het punt gisteren aan op de gemeenteraad in Berlare, nadat de bewoners voor de eerste keer hun brief hadden ontvangen. “Dit is een serieuze belastingverhoging voor de bewoners en dat kan op heel wat onbegrip rekenen stellen wij vast", zegt Steven Baeyens (CD&V). “In het programma werd hierover niets gezegd dus voelt het aan als kiezersbedrog. Wij zijn fel tegen deze belastingverhoging”, klinkt het.

Burgemeester Katja Gabriëls liet weten dat de verhoging bedoeld is om te investeren in de gemeente en het nog aangenamer te maken. “Wij hebben trouwens twaalf jaar lang minder betaald", klinkt het. “Toen wij aan zet kwamen na de CD&V hebben wij een verlaging ingevoerd van 8 naar 7 procent. Vandaag was dit echter niet meer haalbaar dus hebben we moeten verhogen om te kunnen investeren in verschillende realisaties voor de bewoners in onze mooie gemeente", klinkt het.