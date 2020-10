Oppositiepartij CD&V vindt dat gemeentebestuur te laat ingreep na beslissing om schuilhokken en afsluitingen te moeten afbreken Koen Baten

01 oktober 2020

16u08 1 Berlare Oppositiepartij CD&V vindt dat het bestuur te laat heeft gecommuniceerd naar de inwoners van Berlare toe betreffende het project Heidemeersen. Agentschap Natuur en Bos heeft op dit moment al 105 bewoners in Berlare aangeschreven dat ze hun schuilhokken en omheiningen moeten afbreken omdat het in natuurgebied staat. “Het lijkt alsof de communicatie op de lange baan is geschoven” , Steven Baeyens.

Heel wat inwoners uit Berlare zijn ongerust na de brief die ze al een hele tijd gelede in de bus gekregen hebben. Maar liefst 105 bewoners moeten tot nu toe al hun schuilhokken en omheiningen afbreken tegen eind november. Later volgt er waarschijnlijk nog een fase waarbij er nog meer mensen getroffen worden.

Burgemeester Katja Gabriëls liet maandag al weten dat ze niet tevreden is met de gang van zaken die ANB handhaaft, maar dat er juridisch weinig te doen valt tegen de beslissing. “We zullen overleg plegen en er alles aan doen. We hebben juridisch advies gevraagd om te zien hoe we dit kunnen oplossen”, verklaarde ze.

Voor oppositiepartij CD&V komt deze ingreep te laat. “Dit project heeft een grote impact op heel veel inwoners in dit gebied. We mogen dan toch verwachten dat er duidelijke informatie en ondersteuning komt, maar op dit moment is er heel veel onzekerheid. Het bestuur had van in den beginne goed en snel moeten reageren alvorens het te laten ontsporen”, vindt Baeyens.

Yves Poppe stelde tijdens de gemeenteraad voor om een infovergadering te beleggen met alle betrokken bewoners, eigenaars en gebruikers van de percelen. “Dit samen met de Vlaamse overheid en het bestuur”, aldus Poppe. “Tot onze spijt ging de meerderheid hier niet op in en dat vinden we jammer. Onze bewoners worden zo wat in het ongewisse gelaten”, klinkt het.