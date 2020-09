Opnieuw personeelslid positief in woonzorgcentrum Ter Meere Koen Baten

22 september 2020

19u27 7 Berlare Er is opnieuw een personeelslid besmet geraakt met het coronavirus in woonzorgcentrum Ter Meere. Dit brengt het aantal besmette personeelsleden op vijf. Ook alle bewoners en personeelsleden worden opnieuw getest.

Door de nieuwe besmetting blijft er ook een beperkte bezoekersregeling van kracht. Het woonzorgcentrum neemt verdere maatregelen om het virus buiten te houden en de situatie verder onder controle te houden.

Vandaag werd er ook een covid-afdeling opgestart in het woonzorgcentrum. Daar verblijven op dit moment drie bewoners, terwijl er zes bedden voorzien zijn.

Dinsdag was er ook het nieuws dat een bewoonster vanuit het woonzorgcentrum in het ziekenhuis overleden is aan de gevolgen van Covid-19.