Opnieuw inbraak in café in Berlare Koen Baten

23 maart 2020

10u28 0 Berlare Afgelopen weekend hebben inbrekers opnieuw een café geviseerd in Berlare. Dit keer sloegen ze toe in een zaak in de Oude Dreef in Berlare. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

De inbraak werd zaterdag vastgesteld. De daders hebben de achterdeur opengebroken en konden zo het café betreden. Wat er net werd gestolen is niet duidelijk. Het is niet het eerste café dat het slachtoffer is van inbrekers in Berlare.

Vorige week werd er ingebroken in 't Pompierken op het Dorp in Berlare. Daar gingen de daders aan de haal met een kleine hoeveelheid cash geld en een televisietoestel. Of het om dezelfde daders gaat is niet bekend.