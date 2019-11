Opnieuw brandstichting in toiletten aan oud gemeentehuis Koen Baten

29 november 2019

14u52 0 Berlare In de nacht van donderdag op vrijdag werd opnieuw brand gesticht in de toiletten aan het oude gemeentehuis. Het is al de tweede keer deze maand dat er brand gesticht wordt in de toiletten.

De eerste keer werd er brand gesticht in het weekend van 11 november. Toen was er al aanzienlijk wat schade in de toiletten. Afgelopen nacht was het opnieuw prijs. Dit keer was er heel wat schade in de toiletten en zagen de muren ook redelijk zwart. De schade werd intussen al zo goed mogelijk opgeruimd, maar de personen die gebruik maken van de toiletten hopen dat de daders snel gepakt worden.

Ze roepen daarom nogmaals op om mensen die iets gezien hebben contact te laten opnemen met de politie en een oogje in het zeil te houden in de toekomst.