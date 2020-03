Opendeurdag woonzorgcentrum Ter Meere afgelast omwille van coronavirus Koen Baten

06 maart 2020

09u50 0 Berlare Het woonzorgcentrum Ter Meere in Overmere zal geen opendeurweekend houden op 15 maart. Ze deden dit naar aanleiding van dag van de zorg, maar door het coronavirus worden al deze activiteiten afgelast. “Het is onverantwoord om een grote massa mensen te verzamelen met kwetsbare medemensen", klinkt het.

De directeur van het woonzorgcentrum begrijpt de beslissing wel. “Maar natuurlijk is het bijzonder jammer dat dit niet kan doorgaan", aldus Freddy Schollaert. “De gezondheid van onze bewoners primeert uiteraard. Vandaar dat we beslisten om ook onze opendeurdagen op 14, 15 en 16 maart niet te laten doorgaan. Wie al tickets kocht voor het eetfestijn of de seniorennamiddag krijgt het betaalde bedrag teruggestort.”

Er zal waarschijnlijk een nieuwe datum gezocht worden, onder meer voor een optreden van Laura Lynn, maar wanneer dit zal zijn is nog altijd niet bekend. “Dit zal waarschijnlijk niet meer in 2020 zijn", aldus Schollaert.

Het woonzorgcentrum doet wat het kan om eventuele besmettingen tegen te gaan, weet ook schepen van senioren Gunther Cooreman: “We schrappen in de maand maart tijdelijk ook andere activiteiten, zoals het dorpsrestaurant voor senioren en mantelzorgers, de wekelijkse samenkomst van de breiclub en de bezoeken van onze scholen. Verder vragen we familieleden om een bezoek aan het woonzorgcentrum tijdelijk uit te stellen als ze griepsymptomen vertonen of onlangs op reis waren in een risicogebied, of in contact kwamen met iemand uit een risicogebied.”