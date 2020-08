Ook botenverhuur Donkmeer zet zijn activiteiten stop tot donderdag Koen Baten

08 augustus 2020

21u29 7 Berlare Nadat vanmiddag de beslissing werd genomen door de gouverneur van Oost-Vlaanderen en burgemeester Katja Gabriëls om de Nieuwdonk te laten sluiten, sluit ook het botenverhuur Donkmeer zijn deuren tot donderdag. Dat kondigden ze aan op hun Facebookpagina. “Door de sluiting van Nieuwdonk vrezen wij bij ons ook een overrompeling die we niet kunnen volgen", staat er te lezen.

Op burgemeestersbesluit werd de Nieuwdonk deze avond afgesloten en zal het niet meer open gaan voor donderdag 13 augustus. In navolging van deze beslissing volgt ook botenverhuur Donkmeer deze beslissing op eigen houtje. Zij lieten deze avond weten op hun facebookpagina dat ook zij morgen niet meer open gaan. “We willen jullie enkel veilig van dienst zijn. Door de sluiting van de Nieuwdonk verwachten we nog meer volk dan de afgelopen twee dagen en de veiligheid is niet meer mogelijk dan", klinkt het.

De uitbaters vinden het bijzonder jammer, maar willen geen enkel risico nemen. “Wij hopen dat er begrip is voor deze beslissing”, klinkt het.