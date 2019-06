Ooievaarsnest gesneuveld door rukwind, drie kleine jongen overleven het niet Koen Baten

11 juni 2019

Afgelopen weekend is het ooievaarsnest in de Eendenkooi door een rukwind gesneuveld. Dat laat VZW Durme op hun Facebookpagina weten. De hevige rukwinden gingen tot 80 kilometer per uur en richten her en der schade aan. Ook hier werd er dus schade aangericht met zware gevolgen. De boom waar het nest zich in bevond begaf het door de wind en kwam op de grond terecht. In het nest zaten nog drie jonge ooievaars die nog snel genoeg konden vliegen. Zij hebben het helaas niet overleefd en zijn overleden. Bij de herinrichting van de eendenkooi zal er na de zomer alvast minstens één nieuwe ooievaarspaal worden gezet.