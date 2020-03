Onkruidbrander zet haag in lichterlaaie Koen Baten

30 maart 2020

19u16 12 Berlare In de Bunderstraat in Berlare is deze avond rond 18.30 uur een haag in brand gevlogen nadat de bewoner bezig was met een onkruidbrander. De Vlammen gingen metershoog waardoor de brandweer verwittig werd door een buurtbewoner.

De bewoner was bezig met wat onkruid weg te branden toen plots zijn sparrenhaag vuur vatte. De vlammen konden zich snel verder verspreiden waardoor een groot deel van de haag in vlammen op ging. Omdat de brand niet meer onder controle was werd de brandweer verwittigd, zij hadden het snel onder controle. Ook enkele buren hielpen met een tuinslang om de brand te blussen. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt tot de haag.