Okay supermarkt opent morgen officieel de deuren Koen Baten

05 november 2019

14u15 4 Berlare De Okay supermarkt aan de Sarosstraat en de Brugstraat in Berlare opent morgen officieel de deuren. Het is de 133ste winkel van de keten die behoort tot de Colruyt groep. De winkel in Berlare is 650 vierkante meter groot en zal elf mensen tewerk stellen. “Het gebouw is opgetrokken in duurzame technieken en materialen", zegt woordvoerster Silja Decock.

Het was al een hele tijd bekend dat Berlare een nieuwe buurtsupermarkt zou krijgen. Vanaf morgen is het dus zover. Het gebouw werd geplaatst op een braakliggend terrein. “De bedoeling is om zowel buurtbewoners aan te spreken als mensen die op weg zijn naar huis en snel even een boodschap willen doen", zegt store manager Angelo Zaman.

Bij de opbouw van de supermarkt werd ook rekening gehouden met duurzame technieken en groen. Aan de ingang werd een groen toegangspaadje voorzien voor de fietsers de voetgangers om hen meteen op hun gemak te laten voelen.

Op het dak van de supermarkt werden ook 185 zonnepalen geplaatst. “We hebben rekening gehouden met energiezuinig bouwen en een zo laag mogelijke milieu-impact", klinkt het. “Verwarmen doen we met de restwarmte van de koelinstallatie", zegt Zaman. “De ledverlichting in de winkels zorgt voor 30 % minder energieverbruik en regenwater wordt hergebruikt voor de toiletten. Het gebouw is ook extra goed geïsoleerd en het ventilatiesysteem recupereert 75 % van de warmte uit de lucht."

Vanavond is er voor de buurtbewoners nog een openingsreceptie waarbij ze al even kunnen kennismaken met de nieuwe supermarkt. Vanaf morgen kunnen klanten er officieel terecht.