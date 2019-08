Oeps, bezoekers musical Titanic krijgen douche tijdens voorstelling: scheur in waterleiding Koen Baten

27 augustus 2019

09u05 0

Enkele bezoekers van de musical Titanic kregen bij de voorstelling zondagavond te maken met een nat pak. Op het einde van de voorstelling spuiten enkele fonteinen water in de lucht, maar zondag liep het even mis. Er was een scheurtje ontstaan in een van de leidingen, waardoor het water richting het publiek spoot en verschillende mensen te maken kregen met natte kledij.

De organisatie ving de mensen achteraf op en bood hen droge kledij aan en eventuele verzorging bij het Rode Kruis. Hoe het scheurtje veroorzaakt werd is onduidelijk.