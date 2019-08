OCMW Berlare zet in op energiebesparing Koen Baten

14 augustus 2019

11u43 0 Berlare Het OCMW van Berlare start binnenkort met enkele ingrijpende werken om meer energie te besparen in bepaalde gebouwen. Verschillende assistentiewoningen en het woonzorgcentrum Ter Meere in Overmere krijgen nieuwe isolatie en nieuwe leidingen. “We investeren ongeveer 93.000 euro om de aanpassingen uit te voeren”, zegt schepen Gunther Cooreman.

Het OCMW wil meer en meer gaan inzetten op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Door de aanpassingen zal er veel efficiënter omgesprongen worden met het energieverbruik. “Onder meer de stookplaats van de assistentiewoningen in het Boerenkrijghof in Overmere worden gerenoveerd", zegt Cooreman. “Ook in het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen Zilverberk in Overmere krijgen de nodige aanpassingen.”

“Het gaat dan voornamelijk om het isoleren van kranen, kleppen en leidingen. Ook zullen er nieuwe gastellers geplaatst worden, die voorzien zijn van betere gasdetectie en afstelling van de ketels", klinkt het. Al deze werken zullen leiden tot een verminderde CO2 uitstoot en zullen er ook heel wat kosten gespaard worden op deze manier. “Via het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid hebben we ook al een subsidie gekregen van 36.000 euro, waarmee we dus al een mooi stuk kunnen uitvoeren. De overige 57.000 euro voorzien we in het budget van de gemeente", besluit de schepen.