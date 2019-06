OCMW Berlare voorziet slaatje als alternatief om thuis te bezorgen tijdens zomermaanden Koen Baten

05 juni 2019

10u42 0 Berlare De dienst maaltijden aan huis van het OCMW Berlare voorziet tijdens de zomer ook een slaatje bij de maaltijden die ze aan huis brengen. De klanten kunnen zelf kiezen of ze hier nood aan hebben of niet. “Van maandag tot vrijdag brengen wij dagelijks verse maaltijden aan huis, tijdens de zomer kunnen ze ook dit slaatje aanvragen", zegt schepen voor OCMW Gunther Cooreman.

“We hebben een menu voor een hele maand of een weeksuggestie voor onze klanten. Vanaf vandaag kunnen ze dus ook kiezen voor het slaatje als alternatief", klinkt het. Het ronddelen van de maaltijden richt zich vooral op zestigplussers en zorgbehoevende mensen vanuit de gemeente. Er worden per dag zo'n tachtigtal mensen bevoorraad. Ook in het weekend worden er maaltijden voorzien, deze worden vrijdag bereid en geleverd. “De prijs per maaltijd is afhankelijk van de gezinsinkomsten maar voor een tijdelijke afname betaalt iedereen dezelfde prijs, namelijk € 8,23 per maaltijd", besluit Cooreman.