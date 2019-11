OCMW Berlare bindt mee de strijd tegen familiaal geweld aan Koen Baten

14 november 2019

10u10 0 Berlare Het OCMW Berlare gaat samen met de politie, het justitiehuis, parket en andere organisaties focussen op de bestrijding van familiaal geweld. Het OCMW heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Schepen voor Sociale Zaken Gunther Cooreman is tevreden dat het OCMW mee zal werken om dit probleem aan te pakken. “Partnergeweld en kindermishandeling komen jammer genoeg vaker voor dan we denken”, zegt Cooreman. “Wij worden nu met het OCMW een kernpartner om dit aan te pakken."

Het OCMW zal nog nauwer betrokken worden bij de behandeling van dergelijke zaken die gemeld worden. De sociale dienst zal haar expertise ter beschikking stellen bij dossiers die zich afspelen op het grondgebied van Berlare. “Wanneer er zo’n dossiers zijn, zullen we makkelijker de hulp van deskundigen kunnen inroepen. We zullen ook de zaken veel beter kunnen opvolgen in de toekomst”, zegt Cooreman.

De bedoeling is uiteraard om het partnergeweld of kindermishandeling zo snel mogelijk te detecteren en aan te pakken. “De laatste tijd lees je verhalen over partnergeweld die fout aflopen, dat moeten we ten alle tijde voorkomen en daarom willen we er in onze gemeente iets aan doen”, klinkt het.