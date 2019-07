Norbert en Maria gehuldigd voor gouden bruiloft Koen Baten

11 juli 2019

15u40 2

Norbert Janssens en zijn vrouw Maria Van Laere uit de Molenstraat in Uitbergen vieren dit jaar hun vijftigste huwelijksverjaardag. Het koppel deed dit in het bijzijn van hun drie kinderen en hun partners. Het was een geslaagde namiddag. Ook het gemeentebestuur zette hen in de bloemetjes.