Nog meer bewoners en medewerkers positief getest op coronavirus in woonzorgcentrum Koen Baten

25 september 2020

17u48 0 Berlare In het woonzorgcentrum Ter Meere zijn opnieuw enkele nieuwe besmettingen vastgesteld. Het gaat nu in totaal al om 17 bewoners en 12 medewerkers die te maken hebben met het coronavirus. Gisteren is er opnieuw een bewoner overleden in het ziekenhuis, wat een zware klap is voor de medewerkers en de directie.

De woelige dagen zijn nog niet gaan liggen in het woonzorgcentrum Ter Meere. De afgelopen dagen zijn er opnieuw enkele positieve besmettingen vastgesteld zowel bij bewoners als bij medewerkers. Op de afdeling rietveld zijn nu 15 besmette personen. Ook op de afdeling Zwanenhof werden nu twee bewoners positief bevonden.

Op dit moment blijven er nog drie bewoners in het ziekenhuis. Een tweede bewoner overleed in de afgelopen 24 uur. De afdeling Rietveld werd intussen omgebouwd tot een Covid-Unit waar momenteel dertien bewoners verblijven. Twee medewerkers die genezen zijn werken er nu op de afdeling na goedkeuring van de arbeidsgeneesheer.

Zes bewoners van op die afdeling waren nog steeds negatief en werden daarom overgebracht naar een andere afdeling.

Iedereen in het woonzorgcentrum is enorm begaan met de situatie en zorgt voor de bewoners dag en nacht. Het rusthuis roept in een boodschap op Facebook ook op dat ze de steun van iedereen heel hard nodig hebben. “We zijn bezorgd om iedere persoon die positief test", klinkt het. “We vragen tijd om de situatie onder controle te krijgen en volgen alles nauwgezet op", klinkt het.