Night running festival opnieuw succes met duizend lopers Koen Baten

29 december 2019

11u14 0 Berlare Het New Years Night Running Festival in Berlare zaterdagavond was opnieuw een groot succes. Er werd een schitterend parcours opgemaakt langsheen de mooiste plaatsen in Berlare, onderweg was er leuke muziek met verschillende DJ’s en heel wat inwoners die de lopers aanmoedigden.

De loopwedstrijd werd voor het eerst in 2016 opgestart in Berlare. De loopwedstrijd werd in het donker georganiseerd met enkel straatverlichting en een Led Sportarmband voor de deelnemers. Op deze manier was er heel veel sfeer in Berlare.

De wedstrijden waren telkens 5 of tien kilometer, maar dit jaar waren er ook een paar nieuwigheden met kortere afstanden. Voor de allerkleinsten was er de 300 , 600 of 900 meter. Ook voor de kleuters was er een leuke snoeploop voorzien dit jaar.

Langsheen het parcours stonden verschillende DJ’s klaar die de lopers aanmoedigden. De loopwedstrijd was opnieuw meer dan geslaagd.