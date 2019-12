Nieuwjaarsconcert van ‘t Meziek Koen Baten

24 december 2019

10u37 2 Berlare Op 4 januari organiseert 't Meziek Berlare 2004 zijn jaarlijkse nieuwjaarsconcert in CC de Stroming in Berlare. Dit jaar nemen ze het publiek mee naar de zoete klanken van het Weense nieuwjaar.

't Meziek zal dit jaar bijgestaan worden sopraan Lies Vandewege, pianiste Lieve Van de Rostyne en twee violisten. Lies Vandewege studeerde in 2007 af met een onderscheiding aan het Conservatorium in Antwerpen. Ze volgde daarna studies aan de Koningin Elisabeth Muziekkapel waar ze de selectie Opera volgde. Lies kreeg schitterende commentaren in het binnenland en buitenland voor haar optredens.

Ook het instaporkest zal traditiegetrouw een optreden geven. Dit onder leiding van Astrid Tison, de nieuwe dirigent. Ook het voltallige harmonieorkest van ‘t Meziek zal daarna nog een aantal werken brengen.

Het concert start om 20.00 uur in CC de stroming. Tickets zijn nog beschikbaar en kosten 15 euro, voor kinderen onder de 12 jaar 8 euro. Je kan tickets verkrijgen via cultuur.reserveren@berlare.be of via 052 43 25 50. Ook op de webshop van Berlare kan je kaarten verkrijgen.