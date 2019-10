Nieuwe wandeling voorgesteld tijdens herdenking Boerenkrijg Koen Baten

13 oktober 2019

16u04 0 Berlare Vandaag stond in Overmere alles in het teken van de Boerenkrijgherdenking. In de 18de eeuw was er een volksopstand tegen de Fransen die in Overmere begon. Elk jaar herdenkt men deze opstand nog en legt men bloemen neer aan het monument.

Dit jaar werd er ter gelegenheid van de de herdenking ook een wandeling officieel voorgesteld. “Een wandeling die bezoekers langs het park en omgeving meeneemt”, legt burgemeester Gabriëls uit. “Aan de hand van een brochure leren zowel volwassenen als kinderen over de geschiedenis van de Boerenkrijg. Het is een leerzame wandeling die je gekende lokale plaatsen met andere ogen laat bekijken.”

De wandeling was onder begeleiding van een gids en kon op heel wat belangstelling rekenen. In de voormiddag werden er ook bloemen neergelegd aan het monument in Overmere en waren er enkele optredens om stil te staan bij deze gebeurtenis.