Nieuwe vaandeldrager voor nationale strijdersbond Overmere Koen Baten

20 juli 2020

15u01 0 Berlare De NSB van Overmere heeft sinds afgelopen weekend een nieuwe vaandeldrager voor tijdens de optochten. Pieter Janssens neemt er de fakkel over van Marc De Backer, die emotioneel afscheid nam van het dragen van de vlag. “Ik ben ontzettend blij dat ik deze eer krijg om de vlag te dragen", aldus Pieter.

De 84-jarige Marc De Backer uit Overmere nam met spijt in het hart afscheid van zijn taak als vaandeldrager. “De nodige tranen zijn zeker gevloeid en hij zal het zeker missen", klinkt het. Tien jaar lang heeft hij meegelopen met de vlag van Overmere om ze te dragen, maar de leeftijd heeft hem ertoe bewogen om deze taak over te dragen aan Pieter Janssens (39). “Ik ben enorm blij dat ik deze taak mag uitvoeren en zal dit ook met veel trots en eer doen", klinkt het. “De vlag van Overmere is in goede handen. Ik wil ook mijn voorganger zeker bedanken voor alles wat hij gedaan heeft in de afgelopen jaren", besluit Pieter.