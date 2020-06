Nieuwe themawandeling helpt kinderen zoeken naar Rechtvaardige Rechters Koen Baten

09 juni 2020

17u13 0 Berlare De gemeente Berlare heeft een nieuwe themawandeling opgestart voor kinderen. Samen met Ronny de reiger kunnen de kinderen op zoek gaan naar de Rechtvaardige Rechters. Vorig jaar werd er ook al de Boerenkrijgwandeling georganiseerd in de gemeente.

De gemeente Berlare lanceert het nieuwe verhaal samen het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Het is de tweede keer dat ze een themawandeling voorzien op kindermaat. Dit keer kunnen de kinderen samen met reiger Ronny op zoek gaan naar het meest gezochte attribuut van het land, het Lam Gods. “Het veelbesproken paneel is nog steeds niet gevonden en tal van sporen zouden naar Berlare leiden", legt schepen van toerisme Steven Vandersnickt uit.

Aan de hand van een gratis gids met leuke ludieke opdrachten kan je zelf op zoek gaan. Je kan kiezen tussen twee wandelingen van 4,5 kilometer of 7,3 kilometer. De gids kan je downloaden via www.berlare.be/wandelen. Je kan ook een gratis exemplaar ophalen in de bib, de kinderopvang, het Huis van het Kind, het Rap-op-Stapkantoor. Vanaf 1 juli kan je ook in de Onthaalpoort aan het Donkmeer terecht voor de gids te gaan halen.