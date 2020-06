Nieuwe parkeerplaatsen aan Kasteeldreef Koen Baten

10 juni 2020

10u02 0 Overmere Het gemeentebestuur van Berlare zal in de Kasteeldreef 25 nieuwe parkeerplaatsen voorzien. Deze parkeerplaatsen komen er nadat er door de nieuwbouw van BrigandZe rugbyclub enkele parkeerplaatsen waren verdwenen en de druk zal verhogen daar.

De 25 nieuwe parkeerplaatsen worden gecompenseerd voor de aantal verdwenen plaatsen. De parking wordt gelegd aan de Kasteeldreef, naast de kantine van voetbalclub SKV Overmere. Deze worden geïntegreerd op dezelfde manier als de huidige parking die er nu al aanwezig is en past dus perfect binnen de omgeving. Het plaatsen van de nieuwe parking werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

Er werd ook aan het bestuur gevraagd of er een mogelijkheid is om een fietsenstalling te plaatsen en zo het fietsen naar het sportpark te stimuleren. De gemeente zal dit bekijken of dit mogelijk is in de toekomst.