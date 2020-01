Nieuwe ondernemers heffen het glas op nieuw lokaal bedrijventerrein Koen Baten

31 januari 2020

16u17 3 Berlare Het nieuwe Lokaal bedrijventerrein Goudberg in Overmere krijgt stilaan vorm. In 2019 werd het finale project voorgesteld aan de geïnteresseerd, en binnenkort begint men aan de bouw van 30-tal nieuwe bedrijven die daar gevestigd zullen worden. De ondernemers werden alvast een eerste keer uitgenodigd om het glas te heffen op het nieuwe jaar en het project.

De naam Goudberg komt van de plant die vroeger veel groeide op die locatie en een goudgele blik gaf voor de bewoners. Op het bedrijventerrein dat vijf hectare groot is komen verschillende bedrijven die compact gebouwd zullen worden. “Op het terrein is ook plaats voor starters en kleinere bedrijven, en houden we ook rekening met de groenomgeving en zelf woongelegenheid", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening An Van Driessche.

Op de site zullen dit jaar nog de eerste bedrijven gebouwd worden. Meteen wordt er ook werk gemaakt van de nodige riolering en verlichting. Om de start van het nieuwe terrein te vieren werd er met alle ondernemers een glas gedronken. “We willen als bestuur met de ondernemers hun veel succes toewensen hier op de Goudberg en hen bedanken voor de investering en het vertrouwen om hier in Overmere hun bedrijf uit te bouwen”, besluit de schepen.