Nieuwe jeugdwerking bij rugbyclub BrigandZE is groot succes: “Jeugd vormt basis van onze toekomst” Koen Baten

05 september 2020

13u55 0 Berlare Rugbyclub BrigandZE is dit weekend gestart met jeugdwerking in hun club. De club bestaat al vele jaren maar beschikte nog niet over een jeugdwerking. Afgelopen jaar bouwden ze een nieuwe kantine en kregen ze een nieuw terrein in Overmere ter beschikking, waar ze dus ook met jeugd zullen werken. “Dit was een van de voorwaarden voor onze club samen met de kantine”, zegt voorzitter Wouter Withofs.

Afgelopen zomer organiseerde de club al eens een sportkamp voor de jeugd, en het enthousiasme was daar bijzonder groot. Daarom besloot de club er vol voor te gaan en deze maand effectief de jeugdwerking op te starten. Vandaag schreven een 25-tal kinderen zich in tussen 6 en 12 jaar. “Wij zijn heel blij met deze start voor onze jeugdwerking", vertelt jeugdverantwoordelijke Stefan De Clerck. “Het kamp was een succes en we merken dat er nog heel wat kinderen enkele vriendjes hebben meegenomen die ook heel enthousiast reageren. Het zijn allemaal nieuwe kinderen die nog nooit rugby hebben gespeeld, maar dat is bijzonder leuk om te zien.”

Het was voor de club de perfecte moment om nu te beginnen met de jeugdwerking. “Dit weekend stond tegelijkertijd ook de officiële opening gepland van onze nieuwe kantine, maar door corona zullen we deze nog even moeten uitstellen. We zijn alvast wel heel blij dat we deze jeugdwerking hebben kunnen opstarten en dat er heel wat reactie op gekomen is", zegt Withofs.

De jongeren werden in groepen onderverdeeld en mochten kennis maken met de sport en wat het allemaal inhoudt. Dit was vooral de basis zoals tackelen en andere technieken. “We leren hen ook meteen de belangrijkste zaken aan. Respect voor iedereen op en naast het veld staat bovenaan. Na de trainingen moeten alle kinderen ook opnieuw zin hebben om meteen naar de volgende training te komen", vertelt Stefan.

De club plant ook om mee te spelen met het jeugdtornooi met de spelers die ze nu hebben. “We doen dit absoluut niet om te winnen, dat is niet onze doelstelling. De doelstelling is wel om ze voldoende ervaring te leren en zich te amuseren. Uiteraard is het leuk als we kunnen winnen, maar dat is op dit moment nog geen verplichting", klinkt het.

De ouders die vandaag ook aanwezig mochten zijn om hun kleine spruit aan het werk te zien reageerden bijzonder enthousiast. “We kregen heel wat complimenten over onze kantine en de werking van de club. Nu zien de ouders ook beter wat rugby net is", aldus Stefan. De club ontvangt ook nog steeds nieuwe kinderen die ook willen kennismaken met de sport. “In september houden we nog vier gratis initiatielessen voor wie eens wil proberen op gelijk welk moment", zegt Wouter Withofs. “Hiervoor kunnen ze surfen naar onze website of mailen naar jeugd@brigandze.be", besluit de voorzitter.